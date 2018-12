Homem reage a abordagem policial, troca tiros com a PM, é baleado e morre

24/12/18 - 10:36:23

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, apreenderam na madrugada desta segunda-feira (24), uma arma de fogo e recuperou uma moto roubada, após confronto com suspeito na Av. Tancredo Neves, nas imediações da Faculdade Pio Décimo em Aracaju.

Durante patrulhamento na região, a viatura Tático12 e 16 visualizou dois indivíduos em atitudes suspeitas. Os indivíduos ao perceberem a aproximação das viaturas sacou um revólver cal.38 e disparou contra a guarnição.

No confronto, um dos indivíduos foi alvejado e socorrido e levado para o Huse mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu e morreu.

Além do revólver com 06 munições, entre elas 03 deflagradas e 03 intactas, como também os indivíduos utilizavam um moto CG com restrição de roubo que foi recuperada.