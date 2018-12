MATADOURO MUNICIPAL DE ITABAIANA ESTÁ PRÓXIMO SER REABERTO

24/12/18 - 12:52:35

Na última sexta-feira 21, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Vereadores de Itabaiana uma das etapas no processo para reabertura do matadouro municipal. Mesmo com o orçamento comprometido, a prefeita Carminha Mendonça solicitou uma sessão extraordinária na câmara de vereadores, para aprovação do projeto que estava em pauta no último dia de sessão da câmara, que infelizmente não foi apreciado para votação.

O projeto de lei que reajusta a taxa de abate de animais foi discutido e construído em reuniões constantes entre a prefeita Carminha Mendonça, a nova assessoria jurídica da prefeitura e o representante dos marchantes de Itabaiana. Carminha Mendonça assumiu a administração do município com o matadouro fechado, com as pessoas que sobrevivem do trabalho nesse local desamparadas, e após ser empossada na Câmara de Vereadores, a prefeita fez uma reunião com a assessoria jurídica para tomar conhecimento do que ocasionou o fechamento do matadouro.

Cumprindo a determinação judicial, e sanando as pendências numa corrida contra o tempo, Carminha Mendonça não hesitou em nenhum momento esforços para reabrir o matadouro o mais rápido possível, cumprir as determinações da lei, e devolver aos itabaianenses que sobrevivem do funcionamento do matadouro, desde o boiadeiro que cuida e leva o gado para o abate até o consumidor final desse produto freqüentador da feira livre.

A aprovação desse projeto é uma etapa das mais importantes para a reabertura do matadouro de Itabaiana. Cumprir a lei é uma obrigação moral do administrador público, pois a ação contrária é uma punição cara e irreparável para os contribuintes e a sociedade em geral, que comprovadamente vimos acontecer em nosso município. Reabrir o matadouro é uma ação rápida, mas, para cumprir a determinação judicial e impedir que pais e mães de família fiquem desempregados tem um prazo. Esse é o legado que um administrador público, sério e competente, deixa para a população do seu município, assinando o progresso da cidade para um futuro sem surpresas.

Da assessoria