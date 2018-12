“NATAL EM PAZ”: CPTRAN REALIZARÁ OPERAÇÃO DE 21 A 25 DE DEZEMBRO

24/12/18 - 09:44:28

Operação tem o objetivo de combater a criminalidade e a prevenção de acidentes de trânsito.

A Companhia de Polícia de Trânsito de Sergipe (CPTran/SE) realizará de 21 a 25 de dezembro a operação ”Natal em Paz”, e reforçará o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e prevenir acidentes de trânsito.

Com o total de 20 policiais por dia e seis viaturas, os policiais estarão de prontidão diuturnamente atuando de forma ostensiva nos corredores de trânsito da capital, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju, que dão no Mosqueiro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e a rodovia Lauro Porto, no Bugio, que dá acesso às BRs 101 e 235.

Além desses pontos, serão cobertas com o apoio da CPTran às regiões comerciais de Aracaju, devido ao grande fluxo de compras e às regiões litorâneas por conta do grande movimento nessas regiões. No ano passado, nesse mesmo período foram registrados 28 acidentes, com 15 vitimas lesionadas e três fatais, na capital. Um número bastante expressivo para um período natalino. A operação Lei Seca será bastante enfatizada em todas as blitz feitas pela CPTran.

“O objetivo dessa operação é justamente coibir a criminalidade e principalmente os acidentes de trânsito na Capital, afinal, o natal é uma festa para confraternizar e não lamentar os estragos que um acidente fatal faz na vida de famílias que perdem seus entes queridos. A CPTran também terá neste período equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, que podem ser acionadas através do Ciosp, no número 190”, afirmou o comandante da CPTran, o capitão Silveira.

Fonte e foto PM/SE