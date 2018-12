Natal iluminado movimenta principais pontos turísticos da capital

Desde o dia 30 de novembro, Aracaju brilha ainda mais intensamente. Basta o sol começar a se pôr que a cidade se aquece pelas luzes natalinas que tomaram os principais pontos turísticos da capital. O Natal Iluminado promovido pela Prefeitura de Aracaju, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), a Energisa e a Celse Centrais Elétricas de Sergipe S. A., vem encantando aracajuanos e turistas que e a frase que mais se ouve falar é que nunca antes Aracaju esteve tão iluminada nesta época do ano.

Para receber as boas sensações proporcionadas pelo espírito natalino, o Centro de cidade, mais precisamente a Praça Fausto Cardoso e o calçadão da rua João Pessoa, foi iluminado com 400 mil pontos de luz. O projeto conta ainda com a iluminação da Ponte do Imperador, pórticos, tótens decorativos e uma árvore com 15 metros de altura.

Por lá, a jovem Lídia Couto encontrou o lugar ideal para passear com a família num domingo à noite. Em seus 20 anos de vida, afirmou que foi a primeira vez que viu a cidade tão bonita para receber o Natal. “Além da praça estar linda, também tem bastante fiscalização, o que nos dá segurança para passear pelo Centro à noite. É, com certeza, uma ótima programação para fazer com a família”, afirmou.

O senhor Cleonan Mendes foi acompanhado da esposa e da filha para conferir as luzes da Fausto Cardoso. A cada foto que a família fazia, um ângulo diferente para tentar captar a beleza do lugar. “Reflete muito o espírito natalino. Já fazia tempo que não via a cidade tão bonita e tão enfeitada e isso nos dá uma sensação de felicidade, traz coisas boas. É uma ótima pedida para estar entre a família e os amigos”, disse.

Com tanto colorido e alegria, o Natal Iluminado tem atraído gente de todas as idades. Leonardo Almeida, por exemplo, tem 14 anos e quis sair de casa somente para ver as luzes na praça. “É bem diferente do que já vi e deixa a cidade ainda mais bonita. Eu e minha família queríamos muito ver como estava a praça à noite e ela, realmente, está incrível”, ressaltou.

Para o senhor Múcio Brandão, o Natal Iluminado foi bem planejado. “Eu nunca vi Aracaju tão bonita nesta época. Recebi um vídeo mostrando a iluminação natalina e enviei para alguns amigos do Sul e eles adoraram. Ficou formidável e, com certeza, recomendo que as pessoas curtam mais a cidade porque está linda, de fato”, destacou.

Alguns quilômetros de distância da Fausto Cardoso, outro ponto tem concentrado muita gente. O Parque Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira, reúne inúmeras pessoas. Antes, o maior movimento era durante as manhãs e tardes, agora, à noite o local ganhou um atrativo bem forte. Ao todo, foram acesos 280 mil pontos de luz por todo o parque. Para que aracajuanos e turistas possam apreciar a decoração por mais tempo, a administração do parque estendeu o horário de funcionamento do espaço em uma hora. Assim, até o dia 6 de janeiro, o parque permanecerá aberto até as 23h.

Quem adorou a idéia foi o pequeno Gustavo Gomes, de 9 anos. Ele foi acompanhado pelos pais para aproveitar uma noite iluminada no parque e o que não faltou foi empolgação. “Se o parque é lindo durante o dia, à noite está ainda mais. Ficou incrível e é bem legal andar por aqui, brincar, ficar com minha família. Vou chamar meus amigos para virem também”, contou.

Com o esposo, o filho e um casal de amigos, Graziana Olinda se sentiu acolhida no parque. “Quando meus amigos nos chamaram para dar uma volta, sugeri o parque porque ele está lindo. Realmente, é um passeio muito agradável e tem um jeitinho bem familiar, então, é uma ótima pedida para qualquer dia da semana”, considerou.

Já na Orla da Atalaia, os 4km de extensão do canteiro da avenida Santos Dumont foi ornamentado, assim como outros pontos, como os Arcos da Orla. No local, a decoração permanece até o dia 6 de janeiro de 2019.

Quem aprovou a decoração foi o casal alagoano Mara Siqueira e Marcos Andrade. “Passamos por algumas cidades e não vimos tanta beleza. Aracaju está toda enfeitada e, para quem é turista, se sente bem recebido. É a primeira vez que viemos a Aracaju na época do Natal e achamos tudo lindo”, frisou.

Foto Silvio Rocha

24/12/18 - 08:10:32