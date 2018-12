POLÍCIA PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTUPRAR MULHER DE 83 ANOS

24/12/18 - 06:18:16

Policiais civis da delegacia de Macambira prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável. O crime foi cometido no dia 11 de novembro contra uma idosa de 83 anos, na cidade de Campo do Brito. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, 21.

Segundo a delegada Lauana Guedes, a vítima estava na própria casa quando foi surpreendida por um homem embriagado. Instantes após a invasão à residência, pessoas próximas a idosa passavam pelo local e perceberam a presença do acusado.

Ainda de acordo com a delegada, o crime foi informado inicialmente por meio de um telefonema para o Disque-Denúncia (181). Diante das informações, a equipe foi até o local e conversou com a vítima que concordou em formalizar a denúncia.

No decorrer do processo investigativo, a prisão preventiva foi representada junto ao Poder Judiciário. Com a expedição da sentença, o acusado foi localizado, preso e encaminhado à uma unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça.

Ascom SSP