“SERGIPE FICARÁ SEM A SUPERINTENDÊNCIA DO BB”, DIZ IVÂNIA PEREIRA

24/12/18 - 12:22:31

Na virada do ano, a onda privatista do governo federal preocupa a presidenta do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE), Ivânia Pereira. Segundo informações oficiais, o governo federal fechará sete Superintendências Estaduais do Banco do Brasil (BB), dentre elas está previsto o encerramento das atividades da superintendência do banco no Estado de Sergipe, que passará a ser subordinada à unidade regional sediada em Maceió. Além de Sergipe, também estão na lista de encerramento de atividades dessa chamada “Estrutura-Gestão Tática do BB” as ‘super estaduais’ dos estados de Acre, Amapá, Paraíba, Roraima, Tocantins e o Distrito Federal.

“Nós do SEEB/SE estaremos mobilizando a sociedade sergipana. Precisamos reagir coletivamente à redução da estrutura e do papel do BB em Sergipe, do contrário seremos coniventes com os impactos negativos para o nosso Estado. Estamos tentando uma interlocução com o governador Belivaldo Chagas. Também apelamos para os senadores e deputados sergipanos para que se posicionem contrário a essa ofensiva privatista e defendam a economia do nosso estado”, afirma Ivânia Pereira.

ASCOM do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE)