Carro bate em poste durante tentativa de assalto no bairro São José

24/12/18 - 06:46:27

Um veículo de passeio ficou parcialmente destruído após bater de frente em um poste de energia nas proximidades do estádio Batistão, no bairro São José.

O acidente foi registrado no inicio da manhã desta segunda-feira (24) e as informações são de que havia dois casais no carro, um Focus de cor preta e placas IAL 4035, no momento do acidente e ninguém se feriu. Com a pancada, o poste da Energisa acabou quebrando e caindo em cima do carro.

Policiais da CPTran estiveram no local e informaram que o motorista já havia saído do local, além de recusar de fazer o teste de alcoolemia. Segundo informações passadas pelo motorista, eles estariam fugindo de uma tentativa de assalto quando acabou batendo no poste que quebrou e caiu por cima do carro. A Energisa já foi acionada para auxiliar no restabelecimento da energia.

Moradores da região conseguiram filmar o momento da tentativa de assalto. As imagens mostram que três homens com balaclava cercaram o Focus enquanto dois elementos encapuzados desceram e tomaram de assalto os aparelhos celulares e em seguida fugiram.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho, da Rádio Jornal