PC EVITA HOMICÍDIO, APREENDE ARMAS E DROGAS

25/12/18 - 08:07:42

As ações efetuadas foram em combate ao tráfico de drogas na cidade

Policiais Civis de Itabaianinha, buscaram cumprir os mandados de prisão preventiva em desfavor de Diógenes Leandro de Santana e de Deivison Leandro de Santana, ambos irmãos e acusados de uma tentativa de homicídio ocorrida há cerca de um mês, na cidade.

De acordo com o delegado Francisco Gerlandio, na ocasião do cime, os irmãos invadiram a casa de um rapaz e desferiram vários tiros, porém, a vítima conseguiu fugir, correndo pelos fundos da casa. No dia seguinte, os suspeitos retornaram e dispararam cinco tiros contra a vítima, dois deles atingiram a cabeça. O crime aconteceu em plena rua, na presença da namorada da vítima, que se encontra em coma induzido no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Ainda de acordo com o delegado Francisco, “os irmãos tentaram matar a vítima porque o rapaz havia repreendido a dupla em razão do tráfico que praticam no bairro” comentou.

Já no dia de ontem, os mesmos irmãos invadiram outra casa, buscando matar outro desafeto. Os policiais então foram acionados e iniciaram as diligências para prendê-los. No entanto, ao ser abordado pelos policiais, Deivisson sacou a arma de fogo que portava e tentou matar um dos policiais, que efetuou um disparo atingindo Deivisson na coxa, sendo imediatamente preso e socorrido ao hospital local, mas acabou falecendo pouco tempo depois.

Com Deivisson foi apreendida uma moto de chassi adulterado e um revólver calibre 22. Denisson não esboçou reação e foi preso logo em seguida.

Outros casos

Já no final de tarde, os policiais civis conseguiram prender Luan Alves Ribeiro, que foi encontrado com uma arma de fogo de calibre 38, a mesma arma com a qual ele tentou praticar um homicídio na cidade.

Seguindo as ações no combate às drogas, a equipe policial conseguiu prender Naedson de Jesus, com quem os policiais encontraram 1 kg de maconha e 50 gramas de cocaína.

O policial civil Jonilton Santana explicou que Naedson é recém egresso do sistema prisional e voltou à cidade de Itabaianinha dizendo que buscava impor terror no bairro onde reside. No entanto, os policiais civis agiram rápido nas investigações, que resultaram novamente na prisão de Naedson.

Vale ressaltar que essas prisões contaram com informações da população. O delegado Francisco ressalta a importância do telefone Disque Denúncia 181 e pede que a sociedade continue colaborando com a polícia através das denúncias, afirmando que o sigilo é absoluto.

Fonte e foto SSP