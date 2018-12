1º BPM DIVULGA DADOS ESTATÍSTICOS DO 2º SEMESTRE DE 2018

26/12/18 - 12:51:18

Ao todo 349 pessoas suspeitas foram conduzidas às delegacias

Nessa quarta-feira, 26, a Polícia Militar de Sergipe, por meio do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) divulgou dados estatísticos referentes aos trabalhos desenvolvidos pela unidade nos bairros da zona Sul da capital durante o segundo semestre de 2018.

Segundo o levantamento realizado, a partir de 1º de agosto até 24 de dezembro, foram registrados 311 Relatórios de Ocorrências Policiais (ROPs), sendo: 49 por veículos recuperados (carros e motos); 34 por tráfico de drogas; 29 por armas apreendidas; 223 por roubo/furto e 16 por mandado de prisão; 05 por reintegração de posse. Ao todo, 349 pessoas suspeitas foram conduzidas às delegacias.

Destaca-se ainda o trabalho de policiamento comunitário e ações sociais, com distribuição de brinquedos, roupas e alimentos durante o Dia das Crianças e o Natal. Essas ações sociais realizadas pelos militares da unidade visam a aproximação e o apoio à comunidade e um trabalho de prevenção, com a valorização dessa importante parceria no combate à criminalidade.

Fonte: Ascom/PM