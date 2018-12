A ACADEMIA GLORIENSE DE LETRAS TEM NOVA DIRETORIA

26/12/18 - 07:09:48

A Academia Gloriense de Letras (AGL), no último dia 12, deu posse a nova diretoria para o biênio 2019-2020. A arcádia foi a primeira Academia a ser instalada no interior sergipano. Como desbravadora vem servindo de exemplo para as coirmãs por realizar um trabalho digno de maestria, envolvendo a classe estudantil nas suas ações, valorizando a cultura e arte gloriense, descobrindo novos talentos e dignificando o ato literário.

Muitos feitos foram realizados ao longo desses seis anos de existência, mas dois feitos realizados neste ano cabem um destaque especial: Festa Literária de Glória e a instalação do Memorial Pe. León Gregório.

A nova diretoria tem ciência dos desafios futuros e está preparada para enfrentá-los em nome desta instituição que dignifica cada cidadão gloriense. Esta diretoria é composta por:

Presidente: Lucas Lamonier Silva Santos

Vice-Presidente: Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Secretário Geral: Adebaldo Feitosa de Souza Júnior

Secretário Adjunto: Jorge Henrique Vieira Santos

Diretora Financeira: Maria Lucíola Santos

Diretor Financeiro Adjunto:Kelber Rodrigues de Souza

Diretor de Comunicação e Intercâmbio: Marcelo de Jesus Moura

Diretor de Projetos e Eventos: Leosmar Simplício da Silva

Conselho Fiscal: André Luís Santos, Domingos Pascoal de Melo e Leunira Batista Santos Sousa.

Em 2019, a AGL promoverá o III Encontro de Jovens Escritores do Alto Sertão, V Seminário das Academias Literárias de Sergipe, V Encontro Gloriense de Escritores e Leitores, o lançamento da Antologia com textos de estudantes sergipanos e cabo-verdianos na Escola Secundária de Chão Bom – Cabo Verde -África.

Vida longa à AGL!

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Vice-Presidente da Academia Gloriense de Letras