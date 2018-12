BOMBEIROS LOCALIZAM CORPO DE HOMEM QUE DESAPARECEU EM LAGOA

26/12/18 - 13:10:30

Uma equipe do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe encontrou na manhã desta quarta-feira (26) o corpo Ronilson dos Santos, de 38 anos, e que havia desaparecido no Povoado Ilha, em Itabaianinha.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Ronilson desapareceu nas águas nesta terça-feira (25) quando tentava atravessar a nado a Lagoa Olhos d’Água.

Segundo informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, já foram registradas mais de 40 mortes por afogamento no estado neste ano.

