Consórcio de Resíduos Sólidos da Grande Aracaju elege nova mesa diretora

26/12/18 - 15:39:27

Nesta quarta-feira (26), na sede da Câmara de Vereadores do município de Laranjeiras, os integrantes do Consórcio de Resíduos Sólidos da Grande Aracaju elegeram, por unanimidade, a nova mesa diretora para o biênio 2019/2020. Na presidência, o prefeito de Maruim, Jeferson Santana, foi reconduzido ao cargo. O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, assumiu a vice-presidência; enquanto os prefeitos de General Maynard, Valmir de Jesus, e de Santo Amaro das Brotas, Genivaldo Costa (Dadau), assumiram os cargos de secretário-geral e diretor financeiro, respectivamente.

Cinco dos oito prefeitos integrantes do Consórcio de Resíduos Sólidos da Grande Aracaju compareceram a reunião, que definiu nova mesa diretora. Os prefeitos Marcos Santana (São Cristóvão), Jeferson Santana (Maruim), Genivaldo Costa (Santo Amaro das Brotas), Valmir de Jesus (General Maynard) e Paulo Hagenbeck (Laranjeiras) compareceram à reunião.

Sob a superintendência do sr. Evaldino Calazans, o Consórcio de Resíduos Sólidos da Grande Aracaju, criado em 2013, possui oito municípios em sua jurisdição: Barra dos Coqueiros, Carmópolis, General Maynard, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Maruim, Santo Amaro das Brotas e São Cristóvão. O Estado de Sergipe possui quatro consórcios de resíduos sólidos: Baixo São Francisco, composto por 28 municípios; Agreste Central, formado por 20 municípios; Sul e Centro Sul, com 16 municípios; e Grande Aracaju, composto por 8 municípios. Todos os consórcios atuam em parceria com o Governo do Estado e atendem a Lei federal nº 12.305/90, que institui a política nacional dos resíduos sólidos.

O prefeito de Maruim, Jeferson Santana, que foi reconduzido ao cargo, destacou a importância e o fortalecimento dos consórcios. “Além de atendermos a legislação, os consórcios são fundamentais para a resolução de problemas enfrentados pelos municípios, sobretudo, relacionados ao meio ambiente. Mais uma vez agradeço o apoio dos demais prefeitos, e reafirmo o compromisso de colocar a presidência do consórcio para lutar pelos interesses dos municípios da Grande Aracaju”, destacou o presidente Jeferson Santana.

Por Keizer Santos

Foto assessoria