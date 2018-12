CRLV Digital será disponibilizado pelo Detran/SE a partir do dia 27

26/12/18 - 15:37:25

Os proprietários de veículos em Sergipe já poderão ter acesso à versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVe). A partir de 27 de dezembro, o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) disponibilizará esta opção aos usuários que possuem veículos licenciados 2018, seguindo a Resolução Nº 720/2017 do Contran. O estado de Sergipe é o sétimo a aderir à versão digital do documento veicular. Já aderiram o Distrito Federal, Ceará, Rondônia, Goiás, Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

Assim como a habilitação, o CRLV continuará também existindo na versão impressa e o documento digital será disponibilizado no mesmo aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação eletrônica (CNHe), a Carteira Digital de Trânsito, desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e disponível na App Store e Google Play. Para obter o documento na versão digital, o veículo precisa estar com o licenciamento em dia e é necessário que o usuário informe o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo (CRV), sem necessidade de comparecer ao órgão de trânsito.

A diretora-presidente do Detran/SE, Luciana Déda, explica que a autarquia acompanha a evolução tecnológica e busca sempre oferecer mais comodidade aos usuários, oferecendo serviços seguros ao cidadão. “Fomos um dos primeiros Detrans a implantar a CNH Digital e não seria diferente em relação ao CRLV. Em Sergipe, cerca de 400 mil veículos foram licenciados no ano de 2018 e já poderão ter acesso ao CRLVe por meio do aplicativo”, destacou a presidente.

Fiscalização DENATRAN – Também será disponibilizado em Sergipe o aplicativo Fiscalização DENATRAN, de uso exclusivo de órgãos de fiscalização. Com essa ferramenta, durante as fiscalizações, os agentes poderão consultar com mais agilidade e segurança dados dos condutores (a partir do CPF) e veículos (através da placa ou chassi), além de validar o QR Code em tempo real, a partir de consulta à base nacional. O Detran/SE, que será o gestor estadual desse sistema, já está credenciando as Superintendências Municipais de Trânsito (SMTTs) e a Polícia Militar para que possam utilizar o aplicativo.

Ascom – Detran/SE