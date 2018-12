EMPRESA ENERGISA DISCUTE PARCERIA COM CEAC EM ARACAJU

26/12/18 - 12:34:31

A Energisa pode passar a prestar serviços nos Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) em Aracaju. Essa parceria foi discutida na manhã desta quarta-feira, 26, entre o diretor da Superintendência de Modernização da Gestão e Atendimento ao Cidadão (SUMOG), vinculada a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), Rodrigo Silveira de Farias, e o diretor de atendimento comercial da empresa, Vagner Alves dos Santos.

Segundo Rodrigo, na reunião foi discutido localização, horário de funcionamento de cada Ceac, os termos de cooperação que são formalizados com os parceiros, quais os procedimentos, a média de atendimento de cada Ceac e toda funcionabilidade.

Enfatiza que o próximo passo será a visita do diretor de atendimento comercial da Energisa ao Ceac do Shopping Riomar e da Rua do Turista, para avaliar estrutura física e possibilidade de agregar os serviços da empresa.

”Para a Seplag é de extrema importância aglomerar um maior número de parceiros para que possa atingir nosso objetivo e missão, que é agregar e consolidar os Ceac´s como ferramenta promotora de cidadania, somando um maior número de parceiros e serviços disponíveis a população”, afirma Rodrigo.

São parceiros do Ceac do Shopping Riomar: Deso, Detran, Correios, SSP, TRE, Banese, Sefaz, NAT, Procon, SMTT, INSS, PMA e a própria Seplag. São parceiros da Rua do Turista o Banese, SSP, Aracaju Card, Deso, Detran e setor de Libras.

Por Valéria Lima

Foto assessoria