Informação sobre pagamento salários do estado no dia 16 é falsa, diz governo

26/12/18 - 15:54:02

A assessoria do governo do estado desmentiu na tarde desta quarta-feira (26) a informação que está circulando nas redes sociais sobre o calendário do pagamento dos salários dos servidores.

Nas redes sociais, a informação é de que o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais seria no dia 16. Ao ser questionado sobre o assunto, o secretário de comunicação do estado, Sales Neto, disse que não procede. “O calendário só vai ser divulgado na sexta”, informou o secretário.