Obra estruturante e ações no entorno garantem integração urbana e social do 17 de Março

26/12/18 - 07:18:19

Morar em um bairro bem iluminado, com escolas e creches perto de casa, ruas limpas e urbanizadas, praças e centro de esporte, e com acessos para que o transporte coletivo e outros serviços cheguem com a devida normalidade é o desejo de várias famílias. O que é o sonho para muita gente se tornou realidade para os moradores do bairro 17 de Março, que hoje é um dos locais onde a gestão municipal mais investiu para tornar, de fato, um bairro com infraestrutura adequada e em condições urbanas e sociais apropriadas para abrigar cidadãos que por muito tempo aguardaram uma moradia e não tinha onde viver.

Integrado ao restante da cidade através de ações estruturantes e humanizado com a implementação de políticas políticas públicas articuladas, o 17 de Março se consolida como uma região atrativa para novos moradores e se encaminha para ser o que está na cerne do projeto inicial de seu surgimento: um bairro modelo. O secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Ferrari, faz um apanhado de todos os investimentos já feitos no local e analisa os avanços estruturais e sociais.

“Seguramente em Aracaju um dos bairros que mais recebeu atenção do poder público municipal quando esteve a frente do Executivo o prefeito Edvaldo Nogueira foi o 17 de Março e hoje as principais realizações lá desenvolvidas ou foram entregues por Edvaldo ou deixados recursos em caixa. Basta lembrar da primeira etapa do bairro, o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), a Emei José Calumby, a Emef José Souza de Jesus, a interligação viária entre o Santa Maria e o 17 de Março já entregues àquela comunidade e hoje em construção a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) em franco andamento e muito em breve a retomada da Maternidade que será um grande avanço para as regiões Sul e Zona de Expansão”, destaca Ferrari.

Obras estruturantes e ações na mobilidade também favoreceram a incorporação do 17 de Março como uma área valorizada e urbanizada. De acordo com o secretário estas ações no entorno também foram importante no processo de inclusão urbana e socioeconômica do bairro. “É sempre bom lembrar que o 17 de Março é um ponto de confluência entre o Santa Maria e vários residenciais do bairro Aeroporto e Aruana e por isto as complementações das obras dos canais Beira Mar e Costa do Sol, com as respectivas lagoas de amortização, terão impactos no sistema da macrodrenagem do Canal do Santa Maria, que divide os dois bairros, e deve aumentar a vazão e evitar alagamentos”, saliente o secretário.

A mobilidade foi um ponto forte dos investimentos que beneficiam o bairro que homenageia o aniversário der Aracaju e corredores como as avenidas Alexsandro Alcino e Jornalista Juarez Conrado Dantas e a área conhecida como Anel viário da Zona de Expansão, cortando vários conjuntos da área, foram pavimentadas ou recapeadas. “Hoje é possível chegar ao 17 de Março por vários caminhos e vias e isto é fundamental para não isolar o bairro e tornar mais acessível para o transporte coletivo, por exemplo, e o deslocamento dos moradores. Ou seja, tanto a parte interna como o entorno entraram na agenda administrativa com alguma intervenção que comprova o professo do bairro”, finaliza Sérgio Ferrari.

Complementação da infraestrutura

Encaminhando-se para os detalhes finais e com previsão para ser entregue ainda este ano, a obra encontra-se em fase final de acabamento e beneficiará cerca de mais de mil famílias. No total, estão sendo investidos cerca de R$ 14 milhões, conveniados entre a Prefeitura e o Governo Federal, que estão aplicados na requalificação de cerca de 20 ruas com saneamento e mobilidade e construção de um canal de macrodrenagem que mede 530 metros e será interligado ao Canal do Santa Maria, e vai melhorar e ampliar a vazão do sistema de drenagem da região.

Fonte e foto assessoria