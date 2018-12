“Prédio da Alese terá nova cara”, diz Luciano Bispo ao visitar obras

26/12/18 - 13:25:16

O presidente da Assembleia legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), o diretor-geral Roberto Bispo e o diretor de Comunicação, Marcos Aurélio Costa, visitaram na manhã desta quarta-feira, 26, as obras da Alese. Prevista para ser entregue em abril de 2019, a reforma da fachada e do hall do Edifício-Palácio Construtor João Alves, está sendo executada por meio de contrato celebrado entre a presidência da Assembleia e a Construtora J J LTDA – EPP.

Momento da visita

“A Assembleia precisava de uma reforma estrutural; já tinha sido feita uma reforma interna e precisava de uma reforma externa. Estou satisfeito, as obras estão andando direitinho conforme o combinado e o prédio da Alese terá uma nova cara”, destaca o presidente Luciano bispo acrescentando que o espaço ficou mais claro e amplo.

De acordo com o diretor -geral da Assembleia Legislativa de Sergipe, Roberto Bispo, toda reforma é para trazer melhorias. “A concepção desse prédio é de 30 anos atrás, a estrutura e a população cresceram, então nós temos que melhorar o atendimento a população e as condições de trabalho de servidores e parlamentares. A fachada vai ficar muito bonita, dando uma nova visão para a Assembleia Legislativa, com a previsão de concluir em abril”, completa.

Roberto Bispo

Sobre a posse do governador Belivaldo Chagas e da vice-governadora Eliane Aquino, marcada para a tarde do próximo dia 2 de janeiro de 2019, Roberto Bispo informou que será colocado um espaço a disposição. “Vamos providenciar cadeiras, telões, o acesso ao governador, à vice-governadora e aos convidados, mas a fachada continuará com os andaimes até a conclusão das obras em abril”, explica.

Por Aldaci de Souza

Foto: Rede Alese