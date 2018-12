Tenho consciência que ainda há muito o que se fazer, diz Edvaldo Nogueira

O prefeito Edvaldo Nogueira fez um balanço dos dois anos da administração municipal em entrevista especial, concedida na manhã desta quarta-feira, 26, à rádio 102 FM. Por mais de duas horas, o gestor respondeu aos questionamentos dos apresentadores do programa Jornal da Xodó, Carlos Ferreira e Eduardo Carvalho, e dos ouvintes que interagiram por meio de mensagens. De forma transparente, Edvaldo falou sobre os avanços conquistados em diversas áreas, nos últimos 23 meses, a exemplo da regularização do salário dos servidores, questões ligadas a limpeza pública, mobilidade urbana e retomada de obras.

“Há dois anos atrás, faltando dias para assumir a Prefeitura de Aracaju, pedi a Deus de presente de Natal que me desse força e coragem para enfrentar os problemas da cidade. Eu sabia dos desafios, mas não imaginava que fossem tantos. Encontramos mais de R$500 milhões em dívidas, escolas em greve, lixo nas ruas, salários atrasados e servidores desmotivados, sem receberem o décimo e o salário de dezembro. Arregacei as mangas, e, de pronto, regularizei a folha. De lá para cá, não atrasamos um mês sequer. Completamos 27 folhas pagas em 23 meses, investindo mais de R$ 2 bilhões nos salários dos servidores”, destacou o prefeito, completando.

“Além disso, regularizamos a coleta de lixo, deixando a cidade limpa e bonita novamente, realizamos a licitação da limpeza pública e retomamos obras importantes cujos recursos foram deixados por mim, mas não foram executadas. Inaugurei a obra do Coqueiral, vamos inaugurar na próxima sexta-feira, dia 29, a infraestrutura do bairro 17 de Março, que era um grande sonho, e estamos executando intervenções no Moema Mary, Japãozinho, na canal 3 do Augusto Franco, no Barroso, Santa Maria, Pantanal e na Atalaia. Sem contar o canal Beira Mar que vai desafogar toda aquela região. Ou seja, estamos mudando a face de toda a cidade e isso me deixa muito feliz”, frisou.

Ao relembrar os esforços empreendidos para recolocar a administração nos trilhos, o prefeito destacou, também, as melhorias realizadas na Saúde e Educação, pastas definidas como prioridade para sua administração. “Na Educação, conseguimos regularizar a merenda, inauguramos duas escolas, implantamos a matrícula online, acabando com aquelas grandes filas, contratamos professores através de Processos Seletivos Simplificados, entre outras importantes ações. A Saúde também melhorou significativamente. Zeramos filas de alguns exames e especialidades, começamos a implantar o prontuário eletrônico nas unidades básicas, contratamos médicos, também por processos seletivos, e reabastecemos 80% da farmácia básica. Reconheço que ainda falta muito, mas já melhoramos bastante”, salientou.

Edvaldo apontou, ainda, a dívida de R$ 550 milhões como um dos grandes gargalos encontrados, mas destacou que deste montante, já foram quitados R$ 440 milhões, restando para o próximo ano R$110 milhões. “Se não fosse por essa dívida, a cidade estaria ainda melhor, outra. Aracaju passou por um desgaste grande e isso exigiu de nós muito empenho para adotarmos medidas severas e conseguirmos recolocar as finanças nos trilhos. Trabalhamos com metas, com um projeto muito bem definido, que foi separado em três etapas, e o primeiro, de colocar ordem na casa, foi fundamental para os resultados que tivemos. Vamos virar o ano ainda com R$110 milhões, mas diante do que encontramos, já começamos a respirar”, explicou.

Durante a entrevista, o gestor do município aproveitou para agradecer aos deputados federais, que compõem a bancada sergipana, pela liberação do grande volume de recursos para Aracaju, por meio de emendas. Para Edvaldo o sucesso da gestão perpassa pela ajuda encontrada em Brasília. “Gratidão é a coisa mais importante no mundo, por isso agradeço ao deputado federal e líder do governo no Congresso Nacional, André Moura, pela ajuda na liberação de recursos, e aos deputados Laércio Oliveira, Fábio Mitidieri, João Daniel e Fábio Reis por colocarem emendas tão importantes para Aracaju. Agradeço, ainda, a bancada como um todo por colocar aquela emenda impositiva, no valor de R$62 milhões, que vai nos ajudar na realização de obras que vão mudar a zona Norte”, afirmou.

Cidade Inteligente

Sobre as projeções para os próximos dois anos, Edvaldo salientou que a cidade acaba de entrar na terceira e última fase projetada através do Planejamento Estratégico e intitulada como ‘Cidade Inteligente’. Ele salientou que “é chegado o momento de fazer mais”, pela capital sergipana. “Preparamos o terreno, arrumamos a casa e agora vamos fazer muito mais. Aracaju já é um canteiro de obras e esse canteiro será ampliado. Tenho consciência de que ainda há muito o que se fazer e esse é meu foco. Vou trabalhar diuturnamente para corrigir o que precisa ser corrigido. Vamos enfrentar os problemas e mudar. Ser prefeito é exatamente isso, superar desafios, dar resultados, encontrar saídas e melhorar a vida das pessoas. Aracaju agora caminha para a cidade inteligente, humana e criativa que sonhamos”, enalteceu.

Dentro do trabalho que será desenvolvido, o prefeito frisou como grande desafio melhorar ainda mais a Saúde. O que colocará fim a uma angústia pessoal, segundo afirmou ele. “Meu sonho é que o cidadão tenha o atendimento que merece, que sua consulta seja marcada na hora, que receba seus remédios prontamente e que faça exames dentro de um curto prazo. Até o final do mandato, vamos conseguir melhorar muito. Um dos passos que já estamos adotando para melhorar o sistema é a contratação de serviços médicos por pessoa jurídica para que os aracajuanos possam ter acesso a especialidades médicas a partir do ano que vem. Já abrimos o credenciamento para ocupar as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo. Melhorar a Saúde é prioridade e vamos atacar de maneira positiva”, enfatizou.

Outra prioridade da gestão municipal será a Mobilidade Urbana, de acordo com Edvaldo. “Precisamos melhorar o sistema. Temos um projeto e até 2020 vamos construir quatro corredores de ônibus, vamos recuperar terminais, construir um novo na área do mercado, vamos colocar 150 abrigos de ônibus e concluir a implantação dos semáforos inteligentes. É outro sonho que quero realizar e dentro desse sonho tem um outro que é a licitação do transporte coletivo, que pretendo deixar pronta até 2020 para que possamos dar mais estabilidade ao sistema de transporte na cidade de Aracaju”, destacou.

Audiência pública

Além de detalhar as ações do governo municipal aos apresentadores do programa Jornal da Xodó, o prefeito Edvaldo Nogueira respondeu aos questionamentos dos ouvintes. Perguntado sobre a restauração das ciclovias, ele informou que a ação já está inclusa na lista de projetos para os próximos anos. Sobre a obra de infraestrutura do loteamento Marivan, Edvaldo afirmou que a ordem de serviço para início das obras deverá ser assinada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019. Outro assunto abordado foi a segurança pública.

Sobre o tema, o gestor informou que medidas serão adotadas, dentro do plano de cidade inteligente. “Temos a pretensão de colocar câmeras nos ônibus que circulam na nossa cidade e, além disso, queremos implantar um botão de pânico que será interligado ao sistema de segurança e poderá ser usado pelo motorista, em caso de assalto, sem que o meliante perceba. Outra grande ação que pretendemos colocar em prática é o aplicativo ‘Aracaju na palma da mão’, anunciado durante minha campanha, que vai informar os horários dos ônibus, ajudando as pessoas a se programarem de acordo com os horários informados”, detalhou.

Relação republicana

Perguntado sobre como deverá se comportar a partir de janeiro, com um novo presidente da República, Edvaldo foi enfático. “Terei a mesma postura republicana que sempre tive. Enquanto prefeito, vou atrás de recursos, de audiências, vou fazer projetos e buscar tudo o que eu puder para melhorar a vida dos aracajuanos. Acabou a eleição, desci do palanque e agora penso exclusivamente em Aracaju. Digo, do fundo do meu coração, que espero que o presidente Bolsonaro faça um bom governo, agora, vai depender dele. Vou me preparar como militante partidário para trabalhar, lutar para que o Brasil saia dessa crise, que ninguém aguenta. Rezo que cada um de nós faça o melhor para o povo”, considerou.

