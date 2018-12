Últimos dias de inscrições para a Residência Multiprofissional do Hospital de Cirurgia

26/12/18 - 10:28:23

Os aprovados receberão uma bolsa do Ministério da Saúde de R$ 3.330,43

A Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia encerrará as inscrições para o processo seletivo 2019 na próxima sexta, dia 28 de dezembro. Estão sendo ofertadas vagas para as áreas de Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia e os aprovados receberão uma bolsa do Ministério da Saúde no valor de R$ 3.330,43.

A Residência Multiprofissional é um curso de Pós-graduação lato sensu de dedicação exclusiva, tem a duração de 2 anos e sua carga horária compreende atividades teóricas, teórico-práticas e didáticas complementares. Esse método de ensino e prática é possibilitado através do atendimento de pacientes internados nas duas Unidades de Terapia Intensiva do Hospital de Cirurgia, o que contribui consideravelmente para a diminuição do tempo de internamento e de reabilitação.

O Programa é oferecido em parceria com a Universidade Tiradentes e a seleção será realizada em 3 fases. Na primeira, os candidatos responderão a uma prova objetiva, na segunda fase será a entrevista e na terceira, a análise curricular. Os interessados podem se inscrever através do site inscricao.fbhc.org.br, onde também está disponível o edital do processo de seleção.

Por Regiane Sá