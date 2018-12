SOCORRO TEM A MAIOR NOTA AVALIADA PELO SINTESE; GOVERNO 2,0

27/12/18 - 10:57:07

O SINTESE realizou na manhã desta quinta-feira (27) o ato público para divulgação da Prova Final. Em sua décima segunda edição, a Prova Final avalia a política educacional dos 74 municípios, com exceção de Aracaju que é filiado ao Sindipema e do Governo do Estado.

Foram levadas em consideração o estabelecido para a Educação na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Resoluções do Tribunal de Contas, FNDE, FUNDEB e os Planos Estadual e Municipais de Educação, os Planos de Carreiras e Remuneração e os Estatutos do Magistério.

A aferição dos dados, segundo o Sintese, será baseada em quatro eixos: Política Educacional; Piso Salarial e Carreira do Magistério; Transparência e Controle Social; Previdência e Garantia dos direitos dos Profissionais do Magistério Aposentados (as).

Dentro de cada um dos eixos será avaliado se os gestores cumpriram a legislação, seja nacional, estadual ou municipal que regula a Educação. Cada item que compõe os eixos terão pesos que somados estabelecerão notas de 0 a 10 pontos.

Na avaliação do Sintese, neste ano o governo do estado obteve a nota 2,0 e Nossa Senhora do Socorro foi o município com a maior nota, obtendo 7.1. Em seguida vem os municípios de Itabaiana e Barra dos Coqueiros com 6,2; Siriri e Nossa Senhora das Dores com 5.9.

Já os municípios com as notas mais baixas são: Perinhas que teve a menor nota, 1,2, seguida de Malhadas dos Bois, 1,8; Malhador com 1,7; Santa Luzia 1,6 e São Domingos 1,5.

Com informações do radialista Alex Carvalho, no programa Jornal da Vida, na Rádio Jornal