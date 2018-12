27/12/18 - 15:41:06

Uma disputa intensa pelo mandato do deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC) foi detectado nos bastidores praticada por aqueles que podem assumir a sua vaga Câmara Federal, em caso da anulação de seu registro. Valdevan continua preso no cadeião de Estância, acusado por “compras de votos e tentar influenciar junto a testemunhas dos inquérito policial, com objetivo de atrapalhar o trabalho da Justiça.

Segundo revelou nesta quinta-feira (27) uma fonte bem avaliada, a disputa pelo mandato de Valdevan Noventa parte do grupo que pretende a perda de mandato, o que permitiria que o primeiro suplente se tornasse titular definitivamente, no caso o deputado federal Jony Marcos (PRB), com um outro bloco que defende o impedimento de Valdevan