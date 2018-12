A cantora Ana Carolina, de 44 anos, e a atriz Letícia Lima, de 34, colocaram um ponto final na relação de quatro anos. O fim do relacionamento foi confirmado

27/12/18 - 15:28:22

A cantora Ana Carolina, de 44 anos, e a atriz Letícia Lima, de 34, colocaram um ponto final na relação de quatro anos. O fim do relacionamento foi confirmado para a QUEM nesta quinta-feira (27) pela assessoria de comunicação da atriz, que acrescentou que “a amizade, o carinho e a admiração entre as duas permanecem”.

No Natal, Letícia publicou uma foto com Ana Carolina. “Noite de amores! Noite feliz!”, escreveu ela, na ocasião. A cantora publicou a mesma foto com a atriz em sua rede social com a seguinte legenda: “Noite feliz!”

Em junho, Ana Carolina fez uma declaração para Letícia, quando a atriz completou 34 anos. As duas assumiram o namoro em fevereiro de 2017. “Feliz aniversário, minha flautinha doce! O aniversário é seu mas eu tenho muito o que comemorar por estar do seu lado! ‘I can’t take my eyes off you’. Te amo”, escreveu a cantora ao publicar uma foto da atriz em um ensaio.

Fonte/Foto: globo.com