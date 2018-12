Ação da Setur é destacada em revista do estado de São Paulo

27/12/18 - 12:30:11

A Revista Bares e Restaurantes do estado de São Paulo, com edição bimestral e cobertura em todo âmbito nacional, reproduziu uma publicação da Associação de Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/SE), no qual trouxe na edição do mês de novembro e dezembro, a ação da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), por meio da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), que beneficiou os comerciantes de toda a Orla de Atalaia.

Em reunião realizada no mês de setembro, o Conselho da Administração da Emsetur atendeu um apelo da Abrasel corrigindo os valores dos aluguéis dos bares e restaurantes da Orla, além de refinanciar todas as pendências dos comerciantes com o órgão.

Feliz em saber que a decisão repercutiu em todo Brasil, o secretário do Turismo que também preside o conselho destacou. “O país passa por um momento delicado onde a classe empresarial vinha sendo massacrada por isso, atendemos este pedido da Abrasel Sergipe para contribuir com o fortalecimento do comércio e a manutenção da mão de obra local. Esta revista possui uma tiragem de 12 mil exemplares e circula em todo Brasil, fato que me deixou muito feliz”, enfatizou Manelito Franco Neto.

A Revista

Em circulação desde 1996, a Revista Bares e Restaurantes é a produção mais completa do gênero no país, com informações sobre o dia a dia da administração dos empreendimentos, alimentação fora do lar, seus aspectos legais, inovações, casos de sucesso, informações de mercado, além de boas práticas que levam ao aumento do faturamento e cobertura de eventos do setor pelo Brasil.

Fonte e foto assessoria