ALESE APROVA DECRETO DE LICENÇA PARA O GOVERNADOR

27/12/18 - 12:55:44

Os deputados estaduais aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Decreto Legislativo de nº 89/2018 que concede licença ao governador e à vice-governadora, Belivaldo Chagas e Eliane Aquino, respectivamente, para se ausentarem do Estado e do País, pelo período de 45 dias, consecutivos ou intercalados, até o final do exercício de 2019.

Muitas vezes o exercício da governadoria implica em eventos oficiais do Estado e do país com vistas ao desenvolvimento econômico-social do Estado de Sergipe, em período em que recesso, fato que inviabilizaria o comparecimento a tais eventos.

Aprovação de projetos da Casa Legislativa ocorreu nos dias 19 e 20 deste mês, na sala das Comissões Temáticas e por fim, no Plenário Legislativo onde ocorrem as últimas discussões e votações.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Arquivo Alese