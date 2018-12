CRIANÇA DE CINCO ANOS MORRE APÓS SER ATROPELADA

27/12/18 - 06:31:03

Um menino de cinco anos morreu na tarde desta quarta-feira (26), na rodovia Inácio Barbosa, no bairro Mosqueiro, zona de expansão de Aracaju, após ser atropelada por um veículo de passeio.

As informações são de que Nicollas Pereira, 5 anos, seguia com os pais com destino à praia, quando soltou a mão da mãe, e tentou atravessar a rodovia mas acabou sendo atropelado pelo veículo modelo Gol de cor vermelha.

A condutora do veículo prestou socorro porém a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em seguida foi encaminhada para prestar esclarecimentos na 4ª Delegacia Metropolitana.

Foto ilustração – redes sociais