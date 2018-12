Dupla é presa pela PM após dirigir carro roubado no Bairro Santos Dumont

27/12/18 - 05:00:57

No momento da abordagem, foram encontrados um revólver calibre 32 contendo cinco munições

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam dois suspeitos por porte ilegal de arma de fogo e receptação de veículo roubado no Bairro Santos Dumont, Zona Norte da capital, na noite da segunda-feira, 24.

As equipes do Getam abordaram os dois homens na Rua Jane Bomfim no momento em que eles trafegavam em um automóvel GM Ágile com restrição de roubo. Após revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre 32 contendo cinco munições em posse de um dos suspeitos. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Plantonista Norte para adoção das medidas pertinentes.

Fonte: Ascom/PM