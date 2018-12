EDVALDO DIZ QUE SE FOR CONVIDADO IRÁ À POSSE DE BOLSONARO

27/12/18 - 04:26:30

Numa entrevista exclusiva concedida nesta quarta-feira (26) ao jornalista e radialista Carlos Ferreira, no Jornal da Xodó, o prefeito Edvaldo Nogueira afirmou que se for convidado irá para a posse do presidente Bolsonaro.

Durante a entrevista, Edvaldo afirmou que torce para que o presidente faça um bom governo e até deixou escapar que está conversando com alguns prefeitos do Nordeste para tentar agendar um encontro com o presidente Jair Bolsonaro.

Edvaldo também reafirmou seu compromisso de continuar pagando o salário em dia, mas descartou reajuste de salário, pelo menos, por enquanto. A entrevista foi ao vivo, direto do gabinete do prefeito.

O prefeito ainda falou sobre várias obras e ações e lembrou que apesar de ter recebido a prefeitura com uma dívida superior a 500 milhões de reais, conseguiu equilibrar as finanças so município e investou para melhoria do atendimento nos postos de saúde, nas duas upas, inclusive com reforma e compras de equipamentos. Finalizou citando que dezenas de ruas foram asfaltadas em vários bairros da capital.