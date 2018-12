“Chamei pra ela dar uma ‘palinha’ no meu aniversário, que a gente oficializou perto, mas era pra ser entre nós. Ela não sabe guardar segredo, é assim desde criança, conheço há muito tempo

Matheus Mazzafera recebeu Fernanda Gentil para um papo no Vídeo Show desta quinta-feira, 27/12. Sempre muito divertida, a apresentadora abriu o jogo e respondeu 10 curiosidades de sua vida para o integrante do programa. Entre elas, falou sobre o casamento em segredo com a jornalista Priscila Montandon, que acabou sendo revelado pela cantora Ivete Sangalo.