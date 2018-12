Governador do ES decreta luto oficial após morte de Gerson Camata

“Recebi com muita tristeza a notícia da morte de um amigo, nosso querido ex-governador Gerson Camata. Gerson foi o primeiro governador eleito no nosso estado no período da redemocratização do país. Fez um governo realizador e que entrou para a história dos capixabas”, escreveu em nota. O governador disse ainda que suspendeu todas as suas agendas de trabalho para “acompanhar de perto” a apuração do crime. “Estou colocando o Palácio Anchieta à disposição da família Camata para que o funeral seja realizado na sede oficial do governo”.

O governador eleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que assume o comando do estado na próxima semana, também manifestou seu pesar pela morte de Gerson Camata. Pelo Twitter, ele se disse “consternado” com o crime e elogiou a trajetória do ex-governador.

“Consternado com o brutal assassinato do ex-governador Gerson Camata. Lamentável que um homem como ele, que tanto contribuiu para o desenvolvimento do nosso Estado, tenha perdido a vida de forma tão trágica”, escreveu.