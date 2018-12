LBV entrega cestas de alimentos a centenas de famílias carentes de Aracaju e do Sertão

27/12/18 - 13:45:56

Os alimentos foram arrecadados por meio da campanha Natal Permanente da LBV..

No estado de Sergipe,a LBV uniu voluntários e colaboradores para uma semana especial, nos dias que antecedem o Natal. Aconteceu a entregadas cestas de alimentos às famíliasem situação de pobreza no sertão sergipano. A ação integra a campanha Natal Permanente da LBV – Jesus, o pão nosso de cada dia! que tem o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz e sem fome para milhares de pessoas em todo Brasil.

A caravana solidária da LBV percorreu os municípios de Monte Alegre,nas comunidades Lagoa das Areias, Monte Santo 1 e 2, município de Nossa Senhora da Glória, no povoado Nossa Senhora de Lourdes e município de Carira, no povoado Lagoa Grande. A equipe foi recebida com aplausos e muitos sorrisos que expressaram a alegria e gratidão pelas doações.

A ação contou com o apoio da Secretaria de Assistência Social que indicou às famílias e povoados para o atendimento. Cerca de 600 famílias foram beneficiadas com a iniciativa.

Antes de iniciar as entregas, todos foram reunidos para um momento ecumênico de prece e agradecimento. Em meio à seca, a falta de água e diversos problemas sociais, a comunidade agradeceu a LBV por levar não só alimento, mas atenção e esperança.

A campanha de Natal da LBV é o coroamento das ações realizadas durante todo o ano, com atendimentos diversos e atividades socioeducativas, culturais e esportivas. Tudo isso fortalece cada um deles — crianças, jovens, adultos e idosos — a buscarem novas oportunidades, melhorarem a autoestima e terem seus direitos garantidos.

A ajuda do povo promove a transformação diária e faz com que essas famílias sejam valorizadas e tenham suas vidas melhoradas.

As comunidades de Aracaju também receberam as doações. O evento aconteceu no Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição, na Rua Reis Lima, 181 –Bairro Industrial.

Conheça a LBV e colabore. A sua atitude vale muito! Acesse www.lbv.org ou ligue: (79) 3241-4614.

Por Maria Vania Bandeira de Matos

Foto assessoria