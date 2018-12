Ministros das Cidades e da Educação estarão em Nossa Senhora do Socorro

27/12/18 - 07:23:59

Ministro da Educação, Rossieli Soares, participará da inauguração da creche do Conjunto Marcos Freire II, no dia 27. Já Alexandre Baldy realizará visita ao canteiro de obras das 1000 casas. Ministros vêm ao município a convite do deputado André Moura.

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e o ministro da Educação, Rossiele Soares, estarão na em Nossa Senhora do Socorro para participar de ações voltadas ao desenvolvimento do município.

A primeira visita acontece na quarta-feira, 26, quando o ministro Alexandre Baldy, juntamente com o prefeito Padre Inaldo, irá conhecer de perto o canteiro de obras onde estão sendo construídas as 1000 casas populares, através do “Programa Minha Casa, Minha vida”. A visita será realizada às 11h30min e tem como principal objetivo acompanhar o andamento dos serviços executados no município.

Já na quinta-feira, 27, às 09h, será realizada a inauguração da Creche Municipal Ana Cristina Aragão Neves, localizada no Conjunto Marcos Freire II, com a presença do Ministro da Educação, Rossieli Soares. A creche, que foi construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida do município, irá beneficiar cerca de 100 crianças residentes na região.

Os ministros estão vindo a Sergipe a convite do deputado federal André Moura, líder do Governo no Congresso Nacional. “Agradecemos o intermédio do deputado André Moura, que tem sido parceiro dessa gestão e prova isso com a vinda dos dois ministros para essas duas grandes solenidades. São duas obras muito importantes para a população socorrense e nessa oportunidade contaremos com a grata presença dos senhores ministros e do deputado André Moura”, comemora Padre Inaldo.

A agenda do grupo se estenderá também a outras cidades sergipanas, onde estão sendo realizados investimentos do Governo Federal em Sergipe.

Fonte e foto assessoria