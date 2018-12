Município de Frei Paulo recebe três tratores da Codevasf

Na noite desta quarta-feira, 26, chegaram em Frei Paulo três tratores CASE, modelo 95, para atender aos pequenos agricultores do município, doados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF).

A solenidade oficial da entrega dos veículos aconteceu no último dia 21, no Complexo São Vicente, unidade da CODEVASF do município de Propriá, onde o Prefeito Anderson de Zé das Canas esteve assinando o termo de doação das máquinas agrícolas e de demais veículos que chegarão em breve em Frei Paulo.

Estas máquinas são frutos da parceria do Prefeito, Anderson de Zé das Canas, com o Deputado Federal, André Moura, e que se somarão com o trator que o município recebeu da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, em 2017, totalizando em 04 máquinas agrícolas que estarão trabalhando diariamente nas propriedades dos pequenos agricultores.

Fonte e foto assessoria