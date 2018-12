Na defesa dos valores da família, pastor Antonio retira de pauta projetos do PT

27/12/18 - 04:11:55

O deputado estadual pastor Antonio dos Santos (PSC), embora não tenha conseguido êxito na última eleição, diz que não deixará a vida pública e que continuará o trabalho em luta das famílias e dos bons costumes. “Nada contra os valores da família irá passar para prejudicá-la”, disse o Pastor Antônio.

No último dia antes do recesso na Alese, projetos que iriam de encontro aos valores e princípios da família foram colocados na pauta por uma deputada do PT. Pastor Antônio com sua habilidade sempre pautada pela humildade e educação conseguiu conversar com os demais deputados que também concordam com as ideias do Pastor e conseguiu que os projetos fossem retirados da pauta e isso acabou por gerar muita irritação na parlamentar petista. Um dos projetos iria proibir estudantes de denúncias doutrinação nas escolas. “Ela precisa entender que isso é a democracia e ganha a maioria”, disse pastor Antonio dos Santos.