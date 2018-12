POLÍCIA CIVIL PRENDE ACUSADO DE MATAR EX-SOGRO EM ITABAIANA

27/12/18 - 06:43:45

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam José Welington Siqueira, conhecido como “Ratinho”, acusado do homicídio que vitimou Odair José dos Santos. O crime foi cometido durante a tarde do último dia 11 de dezembro, no povoado Agrovida, e a prisão ocorreu nesta quarta-feira, 26.

Segundo o delegado Tarcísio Tenório, o autor confessou a autoria do crime e alegou que vinha sendo ameaçado pela vítima, o ex-sogro, após o término de uma relação amorosa que mantinha com a filha de Odair, uma adolescente de 15 anos. As investigações apontaram que o acusado não se conformou com o fim do relacionamento e não queria devolver alguns pertences da ex-companheira.

Ainda de acordo com o processo investigativo, no dia do crime o acusado pegou uma faca, se dirigiu até a vítima e desferiu diversos golpes contra Odair, que estava assistindo televisão com o filho de dois anos no colo. Diante das evidências, foi representada a prisão e diante do deferimento da sentença, as equipes realizaram a prisão de José Welinghton.

“Com base nos elementos de prova obtidos, representamos pela prisão preventiva do investigado, para garantia da ordem pública. O pedido foi apreciado e deferido durante o plantão judiciário e a prisão efetuada hoje”, explicou o delegado, titular da divisão de Homicídios de Itabaiana.

Fonte e foto SSP