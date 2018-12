Pontos Banese ampliam capacidade de atendimento do Banco do Estado

27/12/18

Novo modelo de Ponto Banese faz parte da estratégia do banco para melhorar a oferta de canais de atendimento, produtos e serviços para a população, afirma Fernando Mota

O novo modelo de correspondente bancário (Ponto Banese) implantado pelo Banco do Estado de Sergipe nos últimos três anos praticamente triplicou a capacidade de atendimento da instituição, proporcionando maior comodidade e facilidade de acesso aos serviços bancários ofertados aos clientes e toda a comunidade sergipana. A informação é do superintendente de Gestão Estratégica do banco, Luciano Passos, segundo o qual os Pontos Banese, no período de janeiro de 2016 a novembro de 2018, foram responsáveis pela realização de mais de 37,6 milhões de transações financeiras, o que corresponde a 82% das transações dos canais presenciais.

O Banese possui hoje, em Sergipe, 229 Pontos Banese, na capital e no interior. Através deles, os clientes podem realizar pagamentos de contas em geral (água, luz, telefone, GPS, IPVA, FGTS, DARF, IPTU e ISS), além de diversos tipos de operações bancárias como propostas de empréstimos, seguros, recebimento de benefícios, saques, consulta de saldo de conta corrente, recarga de celular, propostas de BaneseCard, impressão de segunda via de fatura BaneseCard, entre outras.

Para o superintendente de Gestão Estratégica do Banese, os Pontos Banese fortalecem a capilaridade da rede de atendimento do banco, contribuindo para a inclusão financeira em Sergipe e permitindo que a população tenha acesso aos produtos e serviços bancários em qualquer parte do Estado.

“No mês passado, levantamento realizado pelo Banco Central mostrou que Sergipe possui o maior Índice de Cidadania Financeira (ICF) do Nordeste. E esse resultado, em grande parte, foi atribuído à existência do Banese como único banco público estadual da região, e que está presente em todo o território sergipano através de seus diversos canais de atendimento, proporcionando a inclusão de camadas sociais que não contam com serviços financeiros”, disse Luciano Passos.

De acordo com o presidente do Banese, Fernando Mota, tudo isto faz parte de um grande investimento que vem sendo realizado nos últimos anos para melhoria dos canais de atendimento do banco. “Buscamos melhorar a oferta de canais de atendimento, produtos e serviços a toda população e clientes, algo que continuará a ser nosso principal objetivo ao longo dos próximos anos”, disse o presidente.

