Réveillon 2019: Luanzinho Moraes promete agitar público na virada do ano

27/12/18 - 10:38:32

Uma tradição de toda cidade litorânea é comemorar a virada do ano à beira-mar e em Aracaju não podia ser diferente. Neste ano, a Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Banco do Estado de Sergipe (Banese) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), realiza a festa de Réveillon na Orla da Atalaia e uma das atrações que vai garantir a animação de sergipanos e turistas será o cantor Luanzinho Moraes.

Pela primeira vez, Luanzinho Moraes participará de uma grande festa de Réveillon. O artista será a segunda atração da noite e fará a contagem regressiva da virada do ano ao lado do público. Para o cantor, a expectativa é grande. “Quero agradecer demais à Prefeitura pela oportunidade e por dar espaço aos artistas da terra. Tem muita coisa boa que nós estamos preparando, vou levar novidades para o show. Vamos lançar uma música nova com um artista de sucesso, que está estourado. Quem vai passar o Réveillon na Orla vai curtir bastante”, garantiu.

Prestigiado não só pelo público sergipano como também em outros estados, o cantor realizou a sua primeira turnê #TourComLuanzinho em São Paulo neste mês. A última vez que esteve no estado foi em agosto deste ano para participar do Programa Raul Gil, no SBT. Em março deste mesmo ano, Luanzinho Moraes lançou a sua música de trabalho “Melhor Prevenir” e realizou a gravação do seu CD ao Vivo em Itabaiana. Entre as músicas de sucesso estão “Morar no bar”, “Vizinho” e “Bem melhor que antes”, de composição do próprio artista.

Natural de Alagoas, Tiago Gomes da Silva, 20, mora há quatro anos em Aracaju. Antes de se tornar o fenômeno da música sergipana o sonho do cantor era ser um jogador de futebol. Aos 14 anos, o jovem mudou-se para a capital sergipana para investir na carreira e passou pelas bases do Confiança e Sergipe, mas influenciado por uma professora da escola começou a se interessar pela música. Anos depois, Tiago voltou para a sua cidade natal e em 2017 retornou para Aracaju onde algumas pessoas o incentivaram a voltar a cantar, e foi a partir daí que surgiu o nome artístico Luanzinho Moraes, uma das apostas do arrocha.

Programação

O início da festa da virada será às 21h, com o Samba do Arnesto. Já às 22h, quem subirá ao palco é o cantor Luanzinho Moraes. A queima de fogos acontecerá à meia noite, e a partir de 0h30 será realizado o show da banda baiana Chiclete com Banana, recepcionando o novo ano.

AAN

Foto Silvio Rocha