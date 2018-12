Samu recebe mais de 4 mil ligações no recesso natalino em Aracaju

27/12/18 - 05:09:21

O período em que se comemora o Natal foi movimentado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Sergipe, de acordo com o que mostram as estatísticas de atendimentos para assistência pré-hospitalar. De 22 a 25 de dezembro de 2018, foram recebidas 4.145 ligações enquanto que, em 2017, no período de 18 a 24 de dezembro, o total de ligações registradas na Central de Regulação de Urgências (CRU) foi de 3.915.

Os atendimentos por envio de ambulâncias totalizaram 556 solicitações entre os dias 22 e 25. Dessas, 89 geraram assistências realizadas por equipes de suporte básico, compostas por técnico de enfermagem e condutor de veículo de urgência, e 467 por equipes de suporte avançado, que conta com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor.

Já os trotes neste período natalino totalizaram 362 ligações, 76 registros de trote a mais do que em 2017. Os casos de agressão física representaram 19 ocorrências e de atropelamento, seis. Queda somou 59 casos e, desses, 33 foram de moto. Os ferimentos por arma branca e por arma de fogo resultaram em 13 atendimentos durante o Natal. As colisões entre carros e motos, chegaram a 12 atendimentos, e entre motos, a dois.

Fonte e foto SES