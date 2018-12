Shopping Jardins altera horário de funcionamento para o Réveillon

Praças de alimentação e operações de lazer funcionam no dia 1º de janeiro

Em virtude das festas de fim de ano, o Shopping Jardins, em Aracaju (SE), altera o horário de funcionamento nos dias 31 de dezembro de 2018 e 1º de janeiro de 2019. Na segunda-feira (31), todas as lojas abrirão das 9h às 18h. O hipermercado GBarbosa funcionará das 7h às 19h e a bilheteria do Cinemark abrirá às 11h30. A primeira sessão de cinema terá início às 12 horas e a última às 16 horas.

No feriado da terça-feira (1º), as praças de alimentação, restaurantes, cafés e operações de lazer – como Puppy Play, Pingo Feliz, GameBox, Arena HiTech, Kid+Ride, Exit Escape Game e Mini Cars – funcionarão das 12h às 22h. A bilheteria do Cinemark abrirá às 15h30 e a primeira sessão de cinema terá início às 16 horas. O hipermercado GBarbosa, demais lojas e quiosques estarão fechados.

Na quarta-feira (2), o Shopping Jardins funcionará em seu horário normal, das 10h às 22h, com âncoras e megalojas abrindo às 9h.

