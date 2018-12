CANDIDATOS TEM ATÉ DIA 30 PARA INSCRIÇÃO NO PSS PARA MÉDICO

28/12/18 - 16:09:00

O edital é para contratação de médicos e formação de cadastro reserva com o objetivo de atender às necessidades da Rede em determinadas categorias e especialidades

O prazo para inscrição no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) está chegando ao fim. Isso porque o edital prevê o prazo até às 23h59 do próximo domingo, 30, obedecendo ao horário oficial de Brasília/DF.

O edital é para contratação de médicos e formação de cadastro reserva com o objetivo de atender às necessidades da Rede em determinadas categorias e especialidades. As inscrições devem ser feitas somente via internet, através do endereço eletrônico www.saude.se.gov.br.

A FHS realizará a seleção dos inscritos pelo método simplificado de avaliação de títulos e experiência profissional de cada um, cujo procedimento terá caráter eliminatório. De acordo com o diretor operacional da Fundação Hospitalar de Saúde, Ives Deda Gonçalves, serão ofertadas 89 vagas diretas para os médicos com a possibilidade de chamar até cinco vezes o número de vagas, o que dá a possibilidade de fazer um cadastro de reserva.