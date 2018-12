VEJA OS NOMES MAIS REGISTRADOS EM SERGIPE EM 2018

Dados foram compilados nas 78 unidades de Registro Civil e formam o ranking das preferências estaduais

Enzo Gabriel, com 305 registros, e João Miguel, com 272 registros, foram os nomes mais escolhidos pelos pais no momento do registro de nascimento de seus filhos no Estado do Sergipe em 2018. É o que apontam os dados compilados pelos cartórios de Registro Civil do Estado. Veja abaixo o ranking completo.

Em âmbito nacional, Enzo Gabriel também foi o nome masculino mais registrado, com 18.156 registros; enquanto Maria Eduarda, com 15.760 registros, liderou o ranking feminino. As preferências nacionais do ano que se encerra superaram os nomes que em 2017 ocupavam o topo da lista – Miguel, agora na segunda colocação e Alice, agora na 3º colocação entre os nomes femininos.

O levantamento deste ano, reuniu dados de todos os 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 2 milhões e 760 mil registros realizados até o dia 18 de dezembro, disponível a toda a sociedade através do Portal da Transparência no endereço www.registrocivil.org.br.

Com a totalidade dos Estados integrados à base de dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil) foi possível ainda identificar as preferências em cada uma das cinco regiões brasileiras. Nos rankings regionais surgem variações à lista nacional, como a presença de nomes como João Miguel – um dos que mais cresceu em 2018 – no Norte, Nordeste e Centro-Oeste -, Heitor, no Centro-Oeste, Maria Clara e Maria Cecília, também no Nordeste, e Helena na região Sul.

O levantamento, que usou a Central Nacional de Informações do Registro Civil como base central, identificou ainda a existência de 348.861 nomes diferentes, alguns deles com ampla variação de grafia, além dos tradicionais nomes diferentes escolhidos pelos pais. Destaque também à quantidade de nomes compostos, que representam 28,3% do total de nomes escolhidos pelos pais brasileiros. O estudo identificou ainda a existência de 3.027 variações compostas para o nome Maria, 2.320 para Pedro, 1.564 para Ana, 1.488 para Enzo e 1.260 para João.

Portal da Transparência

A partir deste ano, o levantamento dos nomes mais registrados, assim como o da quantidade de nascimentos, casamentos, óbitos e CPFs estará disponível à toda a população através do Portal da Transparência do Registro Civil (www.registrocivil.org.br). Pelo site é possível segmentar a busca Nacional, por Estados, Regiões e Municípios brasileiros no ano da pesquisa ou em anos retroativos em uma base que conta com mais de 125 milhões de registros. Outro serviço disponibilizado é a Busca de Óbitos de Pessoas Desconhecidas, que auxilia na localização de pessoas desaparecidas e registradas como indigentes.

Através do Portal também é possível ao cidadão fazer buscas de registros e solicitar certidões de nascimento, casamento e óbito de qualquer cartório brasileiro de forma simplificada, ágil, sem gastos adicionais com despachantes e diretamente por meio do tablet ou do celular. Se optar pela via impressa do documento o cidadão pode decidir por receber o documento em casa ou retirar no cartório mais próximo. Caso prefira a versão digital do documento, ele pode receber a certidão eletrônica por e-mail, com a mesma validade do documento original.

RANKING NACIONAL DE NOMES MAIS REGISTRADOS

10 NOMES MAIS FREQUENTES EM SERGIPE

ENZO GABRIEL – 305

JOÃO MIGUEL – 272

MARIA CECÍLIA – 207

MARIA CLARA – 195

ARTHUR – 189

MARIA EDUARDA – 176

HEITOR – 145

MIGUEL – 142

PEDRO HENRIQUE – 142

MARIA ALICE – 136

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES EM SERGIPE

ENZO GABRIEL – 305

JOÃO MIGUEL – 272

ARTHUR – 189

HEITOR – 145

MIGUEL – 142

PEDRO HENRIQUE – 142

BERNARDO – 118

DAVI – 87

ARTHUR GABRIEL – 86

GABRIEL – 84

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES EM SERGIPE

MARIA CECÍLIA – 207

MARIA CLARA – 195

MARIA EDUARDA – 176

MARIA ALICE – 136

MARIA LUIZA – 107

MARIA VALENTINA – 107

ANA CLARA – 104

MARIA VITORIA – 98

MARIA JULIA – 95

MARIA HELENA – 84

10 NOMES MAIS FREQUENTES DO BRASIL

ENZO GABRIEL 18.156 MIGUEL 17.699 ARTHUR 17.119 JOÃO MIGUEL 16.049 MARIA EDUARDA 15.760 MARIA CLARA 14.170 HEITOR 14.025 PEDRO HENRIQUE 13.672 ALICE 12.482 ANA CLARA 11.059

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES DO BRASIL ENZO GABRIEL 18.156 MIGUEL 17.699 ARTHUR 17.119 JOÃO MIGUEL 16.049 HEITOR 14.025 PEDRO HENRIQUE 13.672 DAVI 10.206 BERNARDO 9.914 JOÃO PEDRO 9.519 GABRIEL 9.452 10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES DO BRASIL MARIA EDUARDA 15.760 MARIA CLARA 14.170 ALICE 12.482 ANA CLARA 11.059 HELENA 10.573 VALENTINA 10.325 MARIA LUIZA 9.353 LAURA 9.252 MARIA ALICE 8.782 MARIA CECÍLIA 7.719

Sobre a Arpen/Brasil

A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil) congrega mais os 7.732 mil cartórios distribuídos em todos os estados, municípios brasileiros e na maioria dos distritos, que empregam direta e indiretamente mais de 500 mil pessoas. Entre os objetivos da atividade destacam-se: a garantia de autenticidade, segurança e eficácia a todos os atos jurídicos. Por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional) a entidade concentra a base de dados de nascimentos, casamentos e óbitos brasileiros, promovendo estudos e proporcionando serviços eletrônicos à população.

