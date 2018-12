Centro de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva realiza formatura

28/12/18 - 13:46:35

A noite desta quinta-feira, 27, foi inesquecível para os 90 formandos dos cursos técnicos em Agroindústria, Alimentos e Segurança do Trabalho, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Agonalto Pacheco da Silva, localizado em Neópolis, unidade escolar circunscrita à Diretoria Regional de Educação 6 (DRE 6).

“Emoção e muita alegria estiveram presentes. O CEEP Agonalto Pacheco da Silva atende aos municípios do Baixo do São Francisco, e a unidade escolar tem mudado a vida da população, pois está preparando os jovens para encarar os desafios do mercado de trabalho. A cerimônia foi linda, a unidade de esnino acolheu os familiares”, disse a pedagoga Poliana Queiroz de Azevedo Santos.

De acordo com ela, toda a equipe gestora tem orgulho do trabalho desenvolvido. “Eu, a equipe gestora, a diretora Carliane de França, a secretária Cristiana Cabral e o coordenador Josimar Neto ficamos felizes de o CEEP Agonalto Pacheco da Silva cumprir o papel social que é formar cidadãos”, acrescentou Poliana Queiroz de Azevedo Santos.

Processo Seletivo

Por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o Governo de Sergipe torna público o Edital nº 21/2018/SEED, em que estabelece as regras do Processo Seletivo 2019.1, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Agonalto Pacheco da Silva, que visa ao preenchimento de vagas para o ingresso de alunos nos cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Alimentos e Agroindústria.

A partir desse edital, o CEEP Agonalto Pacheco da Silva abre 385 novas vagas, distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite, para os cursos ofertados na forma subsequente, e de modo integral para os alunos que estão cursando o ensino médio.

Segundo as disposições do edital, os cursos técnicos na forma subsequente destinam-se aos alunos com idade mínima de 16 anos que já tenham concluído o ensino médio, e os curso técnicos na forma integrada destinam-se aos estudantes que tenham idade mínima de 14 anos, com ensino fundamental concluído.

Inscrição

Os estudantes interessados em participar do Processo Seletivo de Alunos do “Agonalto Pacheco da Silva” devem efetuar suas inscrições no período de 7 a 25 de janeiro de 2019, na Secretaria da instituição, localizada na rodovia Sebastião Campos de Jesus Lima s/nº, Centro, Neópolis, no horário das 8h às 12h; das 13h30 às 17h e das 19h às 21h, ou pelo telefone (79) 3344-1539.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os originais da Carteira de Identidade e do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, para os cursos na forma subsequente, e o Certificado de Ensino Fundamental, para os interessados nos cursos ofertados na forma integrada ao Ensino Médio.

Fonte e foto assessoria