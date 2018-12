Core promove workshop de proteção a autoridades

28/12/18 - 15:35:58

Evento teve como instrutor o israelense Michael Milstein, que é especialista em combate e em questões de segurança

A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), antigo Gerb, dando continuidade ao trabalho de capacitação profissional desde 2013, promoveu um workshop de proteção a autoridades para os agentes na quinta-feira, 27, através do ex-militar das forças especiais Israelenses, Michael Milstein, mais conhecido como Mike.

Com a vasta experiência em combate e em questões de segurança, o especialista tratou com a Core maneiras que fossem discutidas técnicas específicas aplicadas à realidade deles. Esta é segunda vez que Mike visita a unidade, tendo passado técnicas de combate velado de tiro alinhado com a proteção de dignitários no ano de 2017.

Na ocasião, Michael Milstein passou as seguintes técnicas: embarque e desembarque, padrões de escolta, técnicas de deslocamento a pé modificadas, emboscadas e contra-emboscadas. Todas elas com o objetivo de integração e aprimoramento de técnicas.

“Mesmo já dispondo de um padrão e doutrina para a proteção de dignitários, não deixamos de receber conhecimento dos melhores, obviamente, sempre com o fim de melhorias na técnica, e algumas modificações nos padrões existentes passadas pelo Milstein foram essenciais para darmos um upgrade na técnica existente”, afirmou o diretor da Core, Ricardo Porto.

Fonte e foto assessoria