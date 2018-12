DIÁRIO OFICIAL PUBLICA EXONERAÇÃO DE TODOS COMISSIONADOS

28/12/18 - 10:57:12

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28), o decreto do governador Belivaldo Chagas (PSD) exonerando todos os servidores que ocupam cargos em comissão a partir da próxima segunda-feira, 31 de dezembro.

As informações são de que alguns desses servidores poderão ser renomeados, porém segundo o governo, não terão pagamento retroativo.

Já os secretários continuam nos cargos e somente serão exonerados os que ocupam secretarias que o governador pretenda trocar de comando.

Com informações do radialista Alex Carvalho, no programa Jornal da Vida, Rádio Jornal