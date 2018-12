Homem acusado de tentativa de homicídio é preso em Neópolis

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, através da equipe de policiais militares da 5 CIPM (Carpa 01), que tem como comandante o Major Márcio, prendeu em flagrante na noite desta quinta-feira (27) um indivíduo por tentativa de homicídio por arma branca no Povoado Mussuipe no município de Neópolis.

A guarnição da Polícia militar, composta pelo Sargento Nascimento e os Soldados Abreu e Lemos foi acionada por populares através do 190 e foi até o local, coletaram as informações necessárias sobre as características do autor, e possível destino do suspeito, e, de imediato, efetuaram buscas no povoado e avistou um homem, com as mesmas características circulando pelas duas da localidade. Ao ser abordado e indagado sobre a facada que foi desfirida contra a vitima Edvaldo da Silva Oliveira (44 anos) ele confessou que havia sido ele que tinha dado o golpe de faca, sendo o suspeito identificado por Wilker Alexandre dos Santos Silva, vulgo “Sinistro”, 22 anos. Ainda realizaram buscas na tentativa de encontrar a faca utilizada no crime mas não tiveram êxito.

Diante do exposto os policiais militares conduziram o autor do fato preso para a Delegacia Plantonista de Propriá para realização do flagrante. A vítima foi socorrida para o hospital regional de Propriá.

