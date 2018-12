MINISTRO DAS CIDADES RETORNA A SERGIPE PARA INAUGURAR OBRAS

28/12/18 - 15:51:41

Neste sábado (29), o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, estará em Sergipe a convite do deputado federal André Moura (PSC/SE), para a inauguração das obras de infraestrutura e pavimentação do bairro 17 de Março em Aracaju, visita a casas do programa Minha Casa Minha Vida em Nossa Senhora do Socorro e a assinatura de novos convênios e recursos para municípios de Sergipe.

Segue abaixo a programação do ministro:

9:00 – Chegada ao Aeroporto Internacional Santa Maria em Aracaju

9:05 – Entrevista Coletiva na Sala Vip do Aeroporto

9:45 – Deslocamento para o 17 de Março

10:00- Solenidade de Inauguração de Obras de Infraestrutura e Pavimentação do 17 de Março e Assinatura de convênios entre o Ministério das Cidades e prefeituras

11:30- Deslocamento para Nossa Senhora do Socorro

12:00 – Visita as obras de construção de 1.000 casas

12:30- Deslocamento para Aracaju

13:00 – Almoço no Restaurante O Miguel

14:00 – Deslocamento ao Aeroporto Internacional Santa Maria em Aracaju

Por Marcelo Gomes