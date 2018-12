PC DE ITABAIANA PRENDE SUSPEITO DE COMETER HOMICÍDIO NA CAPITAL

28/12/18 - 12:51:05

Ele já tinha passagem pelo sistema penitenciário pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo em 2015 e por tentativa de homicídio no ano de 2016

Policiais civis prenderam Diego Douglas Souza Prata, 23 anos de idade, em Itabaiana. O suspeito foi localizado e detido no Bairro Miguel Teles de Mendonça, na manhã desta sexta-feira, 28.

Diego Douglas teve o mandado de prisão preventiva expedido em 2017 pelo crime de homicídio praticado no município de Aracaju. O suspeito já tinha passagem pelo sistema penitenciário pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo em 2015 e por tentativa de homicídio no ano de 2016.

“Esta prisão reforça o comprometimento da Delegacia Regional no combate à violência em Itabaiana. A Polícia Civil agradece ainda a colaboração da comunidade e destaca a importância do disque-denúncia (181) para continuidade de ações de combate à criminalidade no Município”, afirmou o delegado Hilton Duarte.

Fonte e foto SSP