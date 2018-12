Polícia Militar apreende cerca de 70kg de maconha no Bairro Santa Maria

28/12/18 - 04:59:10

Policiais da Força Tática do 1º BPM apreenderam nesta quinta-feira (27) cerca 70 quilos de maconha no Bairro Santa Maria, zona sul da capital. A droga, que estava escondida em uma residência no Conjunto 17 de Março, foi apreendida com o auxilio de uma denúncia anônima.

Os PMs averiguavam a informação de que estaria ocorrendo tráfico de drogas naquela região, quando visualizaram Mikel Ângelo da Silva, de 27 anos, com uma sacola. Foi dada ordem de parada ao suspeito, que entrou em uma residência localizada na Rua 43, com o objetivo de evitar a abordagem, mas foi alcançado pelos policiais, que encontraram na sacola dele, uma pequena quantidade de maconha.

As equipes realizaram buscas e apreenderam 70 quilos de maconha em um dos cômodos do imóvel. A droga estava escondida dentro de duas malas de viagem e uma caixa de papelão. A proprietária da residência, uma senhora de 34 anos, afirmou que as malas pertencem ao seu esposo, que não se encontrava no local.

A droga apreendida e os suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc).

Com informações e foto da PM/SE