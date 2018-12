Residência em Enfermagem: uma aprendizagem teórica e prática

28/12/18 - 13:39:10

Conquista e gratidão, foram estas palavras que a Enfermeira Silvia Mayla Santos escolheu para definir sua aprovação no processo seletivo da Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia no início deste ano e, desde então, tem se dedicado no cuidado dos pacientes que estão internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital de Cirurgia para obter o título de especialização em UTI.

Silvia conta que escolheu a área de Terapia Intensiva por entender que a atuação do enfermeiro na UTI é de fundamental importância para a idealização e concretização do cuidado continuado e progressivo dos pacientes críticos. “Vejo a UTI como sendo o lugar onde as realidades podem ser mudadas, onde os desfechos, sejam eles positivos ou negativos, são respaldados por uma assistência contínua, intensiva e multiprofissional”, relata.

Segundo ela, a rotina de um Enfermeiro Residente se caracteriza pela realização da assistência direta ao paciente através da execução de procedimentos, processo de enfermagem, discussões e acompanhamento de casos com os demais profissionais do setor (Médico, Fisioterapeuta, Técnicos de Enfermagem, Psicólogo, Cirurgião-Dentista, entre outros), desenvolvendo aprendizado prático e teórico com as aulas multiprofissionais. “Também faz parte da vivência como residente: a interação com a equipe, a comunicação e a relação construtiva e edificadora com os competentes e queridos residentes da multi, que contribuem de uma forma singular ao aprendizado diário de cada um”, descreve a Enfermeira.

Para a residente essa tem sido uma oportunidade de muito crescimento e aprendizado. “Acredito que tudo que tenho aprendido e vivenciado diariamente será de grande valia para que eu possa desenvolver essa profissão que amo com excelência, ética e compromisso”, finaliza.

Para os graduados em Enfermagem que desejarem participar da seleção, as inscrições para a Residência Multiprofissional do Hospital de Cirurgia encerram hoje, 28 de dezembro, e podem ser feitas através do site inscricao.fbhc.org.br, onde também está disponível o edital do processo de seleção. Os aprovados receberão uma bolsa do Ministério da Saúde, no valor de R$ 3.330,43.

Fonte e foto assessoria