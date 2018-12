ANDRÉ CONSEGUE INVESTIMENTO RECORDE PARA EDUCAÇÃO

A quinta-feira (27) foi um marco na história de Sergipe com a visita do ministro da Educação, Rossieli Soares, convidado pelo deputado federal André Moura (PSC-SE) para a entrega de creche em Nossa Senhora do Socorro, assinatura de novos convênios com municípios sergipanos e entrega de ônibus do Programa Caminho da Escola. No total, André Moura conseguiu cerca de R$ 40 milhões do Ministério da Educação com a vinda do ministro.

O primeiro compromisso foi visitar a EMEI creche Ana Cristina Aragão Neves, em Nossa Senhora do Socorro; uma das quatro construídas no município com orçamento total de R$ 6 milhões do Governo Federal. “Este recurso estava travado, mas graças a intervenção do deputado André conseguimos ir até o FNDE e liberar a verba para concretizar as obras. Sem ele nada disso estaria acontecendo e tenho de agradecer por tudo que está fazendo por Socorro em todos os setores”, agradeceu o prefeito Padre Inaldo.

O próximo item da agenda ministerial foi visita ao Hospital Universitário para ver a obra da unidade Materno Infantil, construída com R$ 15,4 milhões em recursos viabilizados por André Moura junto à pasta e a inauguração de outras seis obras no campus universitário da Saúde.

De acordo com o reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Ângelo Antoniolli, esta obra possibilitará o atendimento e a formação de milhares de pessoas. “Além da formação na área médica obstétrica e pediátrica, a unidade materno infantil do HU atenderá milhares de parturientes. Sem André essa obra não teria acontecido tão rápido e a UFS tem muito a agradecer”, salientou.

O ministro anunciou também a nova faculdade de medicina a ser instalada em Estância, cujo município venceu a disputa com outros de diversos estados brasileiros e faz parte das ações do Programa Mais Médicos.

Em vários momentos de seus discursos, o ministro Rossieli salientou a importância de André Moura para a Educação brasileira, lutando para que no orçamento de 2019 o setor não tivesse recuo de recursos. “Sob sua liderança, pela primeira vez conseguimos colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias que a Educação não pode ter orçamento menor que o ano anterior e tem de ser, no mínimo, reajustada pela inflação. Coisa que nenhuma outra área tem. E ele liderou este processo”, informou.

Ainda na agenda do ministro Rossieli estava a Prefeitura de Aracaju para a entrega da chave simbólica dos veículos do programa Caminho da Escola para mais de 30 municípios; assinatura o termo de compromisso no valor de R$ 6,6 milhões que possibilitarão a construção de três creches e uma escola para atender mais de 1500 alunos da educação de base da capital.

O prefeito Edvaldo Nogueira disse estar realizando um sonho. “Sonho de colocar nossos meninos e meninas na escola. A educação é a única esperança para essas crianças. Ela é o caminho para a construção do país e precisamos enxergá-la com a importância que tem. Sou imensamente grato ao deputado federal André Moura e ao ministro da Educação Rossieli Soares por nos ajudarem na realização desse sonho”, frisou o gestor.

Por fim, também foi assinado um convênio com a prefeitura de Japaratuba para construir uma creche e pré-escola e uma escola com 12 salas de aula, orçadas em R$ 6 milhões. A prefeita Lara agradeceu pela oportunidade de ampliar a rede de ensino municipal. “Contribuir para a formação de novos cidadãos pela educação é algo muito bom. A população de Japaratuba tem muito que agradecer não somente ao ministro Rossieli, mas também ao deputado André Moura que ajuda a transformar nossa cidade em um verdadeiro canteiro de obras”, concluiu.

