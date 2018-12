Deputado capitão Samuel cobra pagamento de diárias dos PMs do GEP

Nesta sexta, dia 28, a SEJUC (Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania) divulgou um balanço das audiências realizadas durante o ano de 2018, onde mais de 9 mil foram realizadas.

Esqueceu a divulgação de ressaltar que a realização das audiências só foi possível graças ao empenho e determinação dos competentes policiais militares que fazem parte do GEP (Grupo de Escolta de Presos).

Ocorre que, os policiais militares lotados no GEP, estão com suas diárias atrasadas em 3 meses, o que levou ao deputado estadual Capitão Samuel a cobrar do Governo do Estado o pagamento, de forma urgente, das diárias atrasadas.

O parlamentar disse ainda, que no dia 03 de janeiro de 2019, irá fazer também tal cobrança no plenário da ALESE (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe), durante a realização de sessão extraordinária.

“Os policiais militares do GEP trabalharam e fizeram jus às suas diárias e não é justo que se passe tanto tempo sem que haja o pagamento destas”, asseverou Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar